VALİ YERLİKAYA: 547 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede dün yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri

için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i

diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi