VALİ YERLİKAYA :  650 BİN 948 İSTANBULLUYA CEVAP VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa" ekiplerinin 650 bin 948 çağrı aldığını, 630 bin 955 talep geldiğini ve 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

"İstanbul'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa' " diyen Yerlikaya, "650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi" dedi.

Yerlikaya, " Kalbimizin hafızasında yer eden; Vefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbulluya cevap veren #VefaSosyalDestek ekiplerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.