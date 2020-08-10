VALİ YERLİKAYA:  7-8-9 AĞUSTOS'TA 30 BİN 435 DENETİM YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 07.08,09 Ağustos tarihlerinde 18 ayrı başlıkta 30 bin 435 denetim yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "AVM, Pazaryeri, Toplu taşıma, Yeme-içme, Eğlence mekanı, Spor alanı ve İbadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos'ta 18 ayrı başlıkta 30.435 denetim yapıldı. 9.317 adli ve idari işlem uygulandı." bilgileri yer aldı.