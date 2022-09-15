Vali Yerlikaya: Adalet önünde suçlular cezasını çekecek - Son Dakika
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Vali Yerlikaya: Adalet önünde suçlular cezasını çekecek

15.09.2022 10:36
Vali Yerlikaya: Adalet önünde suçlular cezasını çekecek

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün akşam hasta yakınları tarafından öldürülen özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için taziye mesajı paylaştı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün akşam hasta yakınları tarafından öldürülen özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için taziye mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek." ifadeleri yer aldı.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ali Yerlikaya, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: Adalet önünde suçlular cezasını çekecek - Son Dakika

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