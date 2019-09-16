Vali yerlikaya ahilik haftası etkinliğine katıldı

"BÜTÜN ESNAFLARIMIZDAN RAZIYIZ
Vali Yerlikaya, hafta boyu sürecek olan Ahilik Haftası'nın kutlu olmasını dileyerek, "Bu şehre hizmet eden bütün esnaflarımızın tamamından bizler razıyız. Onların da bizden razı olacağı en güzel en kalbi kadim duygularımızın her gün her nefeste yaşamasını dua ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra ahi kaftanı giyen Ali Yerlikaya, "Keşke bu şapkayı ve cübbeyi giyer giymez usta esnaf olunabilse. Böyle kolay mı bu iş, değil" dedi. Vali Yerlikaya programda Ahilik Kaftanı giyerken, program plaket töreninin ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Mehter takımı
-Ahi Yürüyüşü
-Program genel ve detaylar
-Vali Yerlikaya'nın konuşması ve ahi kaftanı giymesi