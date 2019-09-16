Son Dakika Haberleri: Vali yerlikaya ahilik haftası etkinliğine katıldı
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Vali yerlikaya ahilik haftası etkinliğine katıldı

1 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 'Ahilik Haftası' kapsamında İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali yerlikaya ahilik haftası etkinliğine katıldı, System.String[]
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 'Ahilik Haftası' kapsamında İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ahi kaftanı giyen Ali Yerlikaya, tüm esnafların Ahilik Haftası'nı kutladı.
Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi Ana Kampüs girişinde buluşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, mehter takımı ile marşlar eşliğinde Sultanahmet'e kadar Ahi Yürüyüşü gerçekleştirdi. Kapalı Çarşı'nın içinden geçerek gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Sultanahmet'teki Amfi Tiyatro'da bir araya gelen oda üyeleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.


"BÜTÜN ESNAFLARIMIZDAN RAZIYIZ
Vali Yerlikaya, hafta boyu sürecek olan Ahilik Haftası'nın kutlu olmasını dileyerek, "Bu şehre hizmet eden bütün esnaflarımızın tamamından bizler razıyız. Onların da bizden razı olacağı en güzel en kalbi kadim duygularımızın her gün her nefeste yaşamasını dua ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra ahi kaftanı giyen Ali Yerlikaya, "Keşke bu şapkayı ve cübbeyi giyer giymez usta esnaf olunabilse. Böyle kolay mı bu iş, değil" dedi. Vali Yerlikaya programda Ahilik Kaftanı giyerken, program plaket töreninin ardından sona erdi.


- İstanbul
İstanbul Valisi, Ahilik Haftası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:53 Kaynak: DHA
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