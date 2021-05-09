Vali Yerlikaya Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıllık Muhtar Karakeskin'i ziyaret etti - Son Dakika

Melike YAZGILI/ İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya ziyaretini sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi ile birlikte, Anneler Günü'nde Şile Avcıkoru Köyü'nde 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medyadan da paylaşan Yerlikaya, " Her Anne bir hazine. Gönüllere sevgi eken özel bir günde, eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil köyü Avcıkoru'nun 17 yıldır hem muhtarı hem annesi olan Şafak Karakeskin'in anneler gününü kutladık. Hayır duasını aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"MUHTAR OLMAK VALİ OLMAKTAN DAHA ZOR. HANIM MUHTAR OLMAK DAHA ZOR"Yerlikaya ziyareti esnasında Şafak Karakeskin ile sohbetinde ise "İstanbul'da 141 hanım muhtarımız var. 962 muhtarın 141 bayan ama bunlar içerisinde en kıdemli olan Şafak annemiz. Şafak muhtarımız. Anneler günü münasebetiyle bir ziyaret yapalım. Özel bir gün. Muhtar olmak vali olmaktan daha zor. Hanım muhtar olmak daha zor." dedi.