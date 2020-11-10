Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti

Harun UYANIK / İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odayı ziyaret etti.

Harun UYANIK/ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odayı ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü anma programının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Burada Atatürk'ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret eden Yerlikaya, İmamoğlu ve Avsever yatağına çiçek bıraktı.



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