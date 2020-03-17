VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI

6 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.

VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.

Yerlikaya'nın mesajı şöyle: "İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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Valinin paylaştığı fotoğraflar


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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