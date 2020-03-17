Vali Yerlikaya Avrupa'dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj paylaştı - Son Dakika

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Vali Yerlikaya Avrupa'dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj paylaştı
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:11 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter
hesabından İstanbul
Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa
ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.
Yerlikaya'nın mesajı şöyle: "İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz."
- İstanbul
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