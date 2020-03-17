VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI
6 saat önce
VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTIİSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz mesajı paylaştı.
Yerlikaya'nın mesajı şöyle İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz.
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