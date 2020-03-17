VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI - Son Dakika
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VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI

6 saat önce

VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTIİSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz...

VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz mesajı paylaştı.

Yerlikaya'nın mesajı şöyle İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantinagözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz.

VALİ YERLİKAYA AVRUPA'DAN GELEN İLK UÇAĞA İLİŞKİN MESAJ PAYLAŞTI

İstanbul, Twitter, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
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