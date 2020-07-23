Vali Yerlikaya "Ayasofya-i Kebir Cami-i şerifi açılış programı" tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

Vali Yerlikaya "Ayasofya-i Kebir Cami-i şerifi açılış programı" tedbirlerini açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın kılınacak cuma namazıyla açılacak olan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" için alınan önlemleri açıkladı.

Vali Yerlikaya
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın kılınacak cuma namazıyla açılacak olan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" için alınan önlemleri açıkladı.

Vali Yerlikaya Ayasofya Cami önünde yaptığı konuşmasında, "Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu görkemli günü, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacağız inşallah. Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz; maske, seccade, sabır, anlayış. Bu günden başlayarak, uygulayacağımız tedbirleri, sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

ALANA GİRİŞLER

Yerlikaya, "Bildiğiniz gibi, Ayasofya Camii'ne alınacak misafirlerimizin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızca yapılıyor. Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara 3 ana istikametten gelinecek. Bunlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için, misafirlerimizin, yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz" diye konuştu.Ali Yerlikaya, "Alanda hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." şeklinde konuştu.

SAĞLIK VE ULAŞIM TEDBİRLERİYerlikaya sağlık, ulaşım, tedbirleri hakkında ise, "Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli bütün tedbirler alındı. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere, toplam 101 ambulans görev yapacak.  Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle, Tarihi Yarımadada, dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü 23 Temmuz, yani bugün saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların, tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin verilecek. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, perşembe günü, yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır. İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için, Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir. Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu, Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar, yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır.  Müftülüğümüzün görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı surette yardımcı olacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle, Ayasofya Camii ve Namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir. Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, Valiliğimizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından birazdan yayınlanacaktır. Son olarak; buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya camiinde namaz kılmak olduğunu biliyoruz." dedi.

AYASOFYA CAMİMİZ SABAHA KADAR AÇIK OLACAKYerlikaya, "Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah. Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz ve Daha pek çok kurumumuz var. Emeği geçen, gayreti olan bütün kurumlarımıza ve görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Vali Ali Yerlikaya açıklamalarının ardından Ayasofya Cami'ne girerek hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.


- İstanbul
Ayasofya Camii, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya 'Ayasofya-i Kebir Cami-i şerifi açılış programı' tedbirlerini açıkladı - Son Dakika
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