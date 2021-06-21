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Vali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir Yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir Yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde İncelemelerde Bulundu

21.06.2021 15:07
Vali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir Yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde İncelemelerde Bulundu, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak köprünün temelinin 26 Haziran'da atılacağını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir- Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak köprünün temelinin 26 Haziran'da atılacağını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunduk.

??Toplam açıklığı 1. 618m.

??Kule yüksekliği 196m.

??8 şerit-46 metre genişliği,

??Gergin Eğik Askılı uzunluğu 860m. inşa edilecek köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.

Hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunduk.

??Toplam açıklığı 1. 618m.

??Kule yüksekliği 196m.

??8 şerit-46 metre genişliği,

??Gergin Eğik Askılı uzunluğu 860m. inşa edilecek köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.

Hayırlı olsun. pic. twitter. com/ssp25L0FYl

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2021 Bizi Takip Edin

Başakşehir, Bahçeşehir, Kayaşehir, Haziran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Yerlikaya, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir Yolu, Sazlıdere Köprü Şantiyesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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