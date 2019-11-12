VALİ YERLİKAYA, BAŞAKŞEHİR SEHİR HASTANESİ ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir 'de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi 'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından, hastane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, hastanenin inşa sürecine 2017 yılında başlandığını belirterek, "Yüzde 78 oranında inşası 2 yıl içinde tamamlanmış, Türkiye'nin üçüncü büyük sağlık yatırımı projesindeyiz. Çok önemli bir hizmet, dünyanın en büyük sismik izolatörünün üzerinde olan bu yapı depreme dayanıklılık açısında fevkalade güçlü bir yapı olarak karşımızda duruyor. 2 bin 682 yatağa sahip, 23 bin 600 hastanın şifa bulmak için fırsat bulduğu bir hastane. Türkiye'nin üçüncü ama İstanbul'un en büyüğü. ve gerçekten de çok keyifli bir proje olduğu görülüyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Projeyle ilgili birkaç kelam etmek haksızlık olur. Aslında saatlerce bu projeyi anlatmamız gerekir" dedi.

"PROJEYİ 2020 YILI HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Vali Yerlikaya, şöyle devamm etti: "Bu projeyi 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyorlar. Ama bu projenin dışında koordinasyon gerektiren bazı ihtiyaçlarımız var. Bir metro hattı ve şehir hastanesinin içinde olması gereken yapı devam eden bir metro istasyonu var. Bu istasyonun uzunca bir zamandan beri yapılamadığını arkadaşlarımız az önce söylediler bize. Aynı zamanda etrafındaki Başakşehir şehirlerarası yol bağlantılarıyla ilgili de yapılması gereken bazı gelişmelerden bahsettiler. İnşallah biz bunu buradan aldığımız bilgilerle beraber en geç pazartesi günü Valilikte, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle, Başakşehir Belediyemizi, inşaatı yapan firmalarla beraber oturacağız. Koordinasyonu gereken, eş güdümü gereken neler varsa onları masaya yatıracağız. Bir tane arzumuz var, İstanbullu hemşerilerimizin, bu güzel sağlık yatırımını zamanında ulaşım ağı ile beraber hizmete kavuşması."

PROJE HAKKINDA

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yüzde 78'i tamamlandı. Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşması amaçlanan projede, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa edilecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2020 yılının Haziran ayı sonunda açıldığında, 2 bin 68 adet sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binasıö unvanına da sahip olacak. Hastane 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olacak.

Görüntü Dökümü:

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Yerlikaya'nın açıklamaları

Şantiyeden görüntüler

Hastanenin maketi

Detaylar

- İstanbul