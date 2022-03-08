Vali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı"

08.03.2022 21:56

Vali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı"İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi.

Vali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı"

İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya: "Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı.

Vali Yerlikaya sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başladı. İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya: "Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.

"İstanbul Valiliği olarak idari tedbirlerimizi şehrimizle paylaşacağız"

İçişleri Bakanlığı'nın kış tedbirleri genelgesini hatırlatan Vali Yerlikaya, genelge doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini belirtti. İstanbullulara hava şartları doğrultusunda uyarıların yapılacağını vurgulayan Vali Yerlikaya: "Akıl, istişare ve bilimin ışığında, alınan tüm kararları gerek medyamız, gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanları İşletmeleri, Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğa. Tayfun Paşaoğlu, alınacak tedbirleri anlattılar. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

Karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 km'lik sorumluluk ağı, 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 23 km'lik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta; 7 bin 421 personel, bin 584 araç ve iş makinesi;

39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri, Vefa Sosyal Destek Grupları, 112 Acil Çağrı Merkezi, bin 363 personel, AFAD, 78 araç, 207 personel, Jandarma; 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç; Emniyet; 219 noktada 373 trafik ekibi, bin 917 asayiş ekibi ve 5 bin 498 personel, İstanbul Havalimanı, 131 özel pist aracı, 381 personel; Sabiha Gökçen Havalimanı, 59 özel pist aracı, 67 personel ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu), 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu, 61 araç ve personel; Kızılay; 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadelede görev başında olacak.

Vali Yerlikaya başkanlığında Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı
Vali Yerlikaya başkanlığında Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı
Vali Yerlikaya başkanlığında Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı

YORUMLAR
500
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Ali Yerlikaya, İstanbul, Tragger, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Yerlikaya başkanlığında 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' - Son Dakika


Son Dakika
21:40 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde arbede! Taksim meydanına yürüyen kadınlara biber gazı ile müdahale edildi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 22:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement