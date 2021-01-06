Vali Yerlikaya: "Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüş yasaklandı" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin açıklama yaparak, "Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını hatırlattı. Yerlikaya açıklamasında, "Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

(İHA)