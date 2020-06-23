Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'taki sel felaketinde bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'taki sel felaketinde bir Suriyeli sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte selde zarar gören sokakta incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Vali Yerlikaya, son durumu gazetecilerle paylaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinin dünden itibaren sağanak yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra gerçekten ciddi bir sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki tane hortum görüldü. Maalesef içinde bulunduğu Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta bodrum katları yol kot seviyesinden itibaren 120 santime yakın su bastı. Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü'nde su baskınları oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören iki vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören durumları iyi iki vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 yavrumuzun durumları iyi. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" ifadelerini kullandı.


İtfaiyenin bodrum katlardaki suların boşaltılması ile ilgili yoğun şekilde çalıştığını belirten Vali Yerlikaya, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD olarak İçişleri Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile hasar tespit ettiğimiz, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız hemen bu tespitleri yapıp gereken yardımı yapacaklar. Esenyurt Belediye Başkanımızla burada evinde olamayacak sakinler ile neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen vatandaşlarımızla konuştuk. Niyetimiz aynı sıkıntını bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbirler almak" diye konuşu.


Sel baskının yaşandığı 1272 Sokak'taki eğime dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Bu sokakta bodrumda yaşama izin vermeyeceğiz, konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu günden itibaren de tedbirlerimiz alıyoruz. Vatandaşımıza gereken desteği sağlayarak sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: 'Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti' - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 01:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya: "Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]