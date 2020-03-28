VALİ YERLİKAYA:  BUGÜN 17.00 İTİBARİYLE OTOBÜSLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞTUR - Son Dakika

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VALİ YERLİKAYA: BUGÜN 17.00 İTİBARİYLE OTOBÜSLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞTUR
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.
Yerlikaya, İstanbul'daki toplantılar sonrası twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
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