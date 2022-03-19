Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın - Son Dakika
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Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın

19.03.2022 08:31
Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün de kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR VE BUGÜN DE TRAFİĞE ÇIKMAYALIM UYARISI

Yerlikaya, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı ve sosyal meydana şu tweeti paylaştı:

Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın

"Günaydın Hemşehrilerim. Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız, kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum??Meteorolojik verilerine göre #İstanbul'da bugün kuvvetli #kar yağışı bekleniyor??Lütfen bugün de ?Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!?"

TURUNCU UYARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için 'turuncu' uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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