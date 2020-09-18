Vali Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, hemşehrilerimizi salgın riskinden korumak" - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "kademeli mesai" hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak."

Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve 1. sınıfındaki öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü saat sabah 09.30'da ders başı yapacaktır."