Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti - Son Dakika

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Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti
7 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçtaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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