Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti - Son Dakika
Vali Yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti
7 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaşlı kadından özür dileyen Yerlikaya, görüntüleri gördüğünde çok üzüldüğünü kaydetti. Sorumlular hakkında soruşturmanın sürdüğü belirten Yerlikaya olayın takibini yapacağını vurguladı. Leyla Çetinkol da olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söylerken ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.
Son Dakika İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu