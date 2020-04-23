Vali Yerlikaya çocukların 23 Nisan'ını video konferansla kutladı - Son Dakika

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Vali Yerlikaya çocukların 23 Nisan'ını video konferansla kutladı
26 dakika önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla video konferans yöntemiyle konuştu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla video konferans yöntemiyle konuştu. Vali Yerlikaya çocukları tebrik ettiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla video konferans yoluyla görüştü. Yerlikaya o görüşme videosunu sosyal medya hesabından "Video konferans yöntemi ile sevgili çocuklarımızla 23 Nisan'ı kutladık. Ay yıldızlı bayrağımız onların ellerinde dalgalanacak. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum." notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:26 Kaynak: DHA
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