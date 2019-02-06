Vali Yerlikaya: "(Çöken Bina) Muhammet Alemdar'ımız, 9 Yaşında, Kendisiyle Devamlı Görüşüyoruz.
1 saat önce
Vali Yerlikaya: "(Çöken bina) Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz.
Vali Yerlikaya: "(Çöken bina) Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:21 Kaynak: AA
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