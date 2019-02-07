Vali Yerlikaya: "Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi"
12 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Kartal
'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Kartal'da çöken binaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta 6 Şubat Çarşamba
günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen Yeşilyurt
Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valiliğimizce oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün saat 17.30 itibariyle Valiliğimizce yapılan basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşlarımızın da 13 olduğu bildirilmişti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 10'a ulaşmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkazında 4 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı