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Vali Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlatılan vefa hareketini başlatıyoruz"
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları Yardım kolilerinden detaylar İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları
Yardım kolilerinden detaylar İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:57 Kaynak: AA
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