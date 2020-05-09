VALİ YERLİKAYA'DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN ATTİLA İLHAN ŞİİRLİ ERGUVAN PAYLAŞIMI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle video paylaştı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından " İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle video paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntülerinin olduğu videoda, " Attila İlhan'ın Geceye Karşı Şiirinin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı. Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan ve İstanbul'un güzelliklerini aktaran video paylaşımında "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi. Edebiyatımızın unutulmaz şairi Attila İlhan'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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