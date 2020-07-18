Vali Yerlikaya'dan Bağcılar'daki narkotim ekibine yönelik saldırıyla ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Bağcılar'daki narkotim ekibine yönelik saldırıyla ilgili paylaşım Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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