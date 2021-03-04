Vali Yerlikaya'dan Bakırköy'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Bakırköy'de korona virüs denetimi

04.03.2021 20:36
Vali Yerlikaya'dan Bakırköy'de korona virüs denetimi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy'de iş yerlerini korona virüs önlemleri kapsamında denetledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy'de iş yerlerini korona virüs önlemleri kapsamında denetledi. Mega kentin risk haritasındaki rengiyle ilgili konuşan Vali Yerlikaya, "Turuncu bize yakışmıyor. Boğazımızın rengi mavi gibi hedef kategori maviye bir an önce İstanbul olarak ulaşmak istiyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü ile birlikte kontrollü normalleşme kapsamında Bakırköy'de iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimler esnasında Vali Yerlikaya bir restorana HES kodu uygulamasını kullanarak giriş yaptı. Ziyaret ve denetimler esnasında Vali Yerlikaya esnaf ve müşterilere salgınla mücadele ile ilgili uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, "Bugün kaymakamımız ile birlikte Bakırköy ilçesindeyiz. İşletmelerimizi ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Türkiye çapında bugün İçişleri Bakanlığımız bir dinamik denetim modeli başlattı. 260 bin arkadaşımız 81 vilayette denetim yapıyor. İstanbul olarak biz valiliğimiz koordinasyonunda 44 bin arkadaşımızla beraber büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız ve birçok sivil memurlar ile birlikte, öncelikle sabırla bu denetim görevinde çalışan arkadaşlarımıza bu şehrin valisi olarak teşekkür ediyorum. Bugün öğleden önce valilik civarındaki komşularımızı ziyaret ettik. Şimdide Bakırköy ilçemizdeyiz. Salgının seyri ile ilgili Kasım ayının son haftasından beri hafta sonları tam kısıtlama, hafta içi de kısmı kısıtlama vardı. Pek çok önemli tedbirler uygulandı. Salgının gelmiş olduğu seyir göz önünde bulundurulduktan sonra artık kademeli normalleşme ile ilgili tedbirler alındı. Şehirler verilerine göre artık 4 gruba ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek diye mavi, sarı, kırmızı ve turuncu gruba ayrıldı. İstanbul bu belirlenen gruplara göre Sağlık Bakanlığınca turuncu grupta yer aldı. Pazar günü yine kısıtlama var. Cumartesi günü iyileşme. Artık yemek yeme restoranlarımızda 07.00 - 19.00 arası içeride, yüzde 50 kapasiteli. Eğer dışarıda oturma düzeni varsa orada da yarısı. Polis bölgemizde 75 bin, Jandarma bölgemizde bin 600 işletme var. Yani 77 bin civarında büyük bir sayı. Bunlar bizim hayatımızın en önemli hizmet sunucuları. Onlar bizsiz, biz onlarsız yapamayız" dedi.

Vali Yerlikaya, "Hepimiz de biliyoruz ki, bu salgın bir yıldan beri, bundan kurtulmak istiyoruz. Biz buradan şehrimize şunu söylemek istiyoruz. Bu önlemler bizim için. Biz bu önlemleri gerçekten kendi hanemizde, kendi şahsımızda, kendi mahallemizde, şehrimizde samimi olarak uygularsak biz bundan kurtulacağız. Ben buna samimi olarak inanıyorum. Biz bunu söylerken siz de işitirken belki de usandınız. Bağışlayın beni ama şu maske, mesafe ve temizliği kendi vücudumuzda kendi sağlığımızı koruyacağız samimiyetiyle yaptığımız andan itibaren göreceksiniz hedefimiz olan mavi kategoriye gelmek hiç de zor olmayacak. Bir yıldan beri artık hepimiz covid uzmanı olduk. Buradan bir kardeşiniz olarak seslenmek istiyorum. Lütfen HES kodu ile içeriye girelim. Ondan sonra HES kodumuzu gösterelim. Bakırköy'de çalışan bütün arkadaşlarımız, Bakırköy'de caddelerde sokaklarda Covid önlemleriyle ilgili yeni dönemde hassasiyetlerini gösterip turuncuyu biz kabul etmiyoruz. Turuncu bize yakışmıyor. Boğazımızın rengi mavi gibi hedef kategori maviye bir an önce İstanbul olarak ulaşmak istiyoruz" dedi.

Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili olarak Vali Ali Yerlikaya, " Az önce çok üzücü bir haber aldım. Bitlis'te maalesef bir askeri helikopterimiz düşüyor. Yaralılarımız var ama maalesef şehidimiz var. Milletimizin ve şehit yakınlarımızın başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Duamız Mehmetçiğimizle beraber" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Hisarcık, İstanbul, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan Bakırköy'de korona virüs denetimi - Son Dakika


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