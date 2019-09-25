Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan Başkan Aydıner'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yerlikaya'dan Başkan Aydıner'e ziyaret

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.

Vali Yerlikaya'dan Başkan Aydıner'e ziyaret, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkan Atila Aydıner'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Vali Yerlikaya, "Bugün Bayrampaşa Belediyemizin çok değerli hizmet, yatırım ve başarılı çalışmalarına tanıklık ettik. Belediye Başkanımız Atila Aydıner'i ve çalışma arkadaşlarını vizyoner belediyecilik anlayışlarından dolayı tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. İlçe sakinlerimizi de sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kulandı.


Vali Yerlikaya'yı belediye binasının protokol girişinde karşılayan Başkan Aydıner ise, "Sayın Valimiz ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Devam eden ve hayata geçirmeyi planladığımız hizmet ve projelerimizle ilgili Valimize bilgi verdik ve önerilerini aldık" dedi. Ziyaret sırasında Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Naser Şimşek de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner, Vali Yerlikaya'ya hediye takdim etti. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil
AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 13:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan Başkan Aydıner'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]