Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı
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Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı

39 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.

Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.
Vali Yerliyaka, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, bayrama kavus¸manın sevincini yas¸adığını ifade ederek, milletin her bir ferdinin, go¨nu¨l cogˆrafyalarında, du¨nyanın do¨rt bir yanında yas¸ayan Mu¨slu¨manların ve tu¨m I·stanbulluların bayramını tebrik ettiğini belirtti.
Bayram vesilesiyle, kalplerin daha da yakınlas¸masını, birlik ve beraberligˆin daim olmasını dileyen Yerlikaya, mesajında "Bayram; huzurdur, dayanıs¸madır, kardes¸liktir. Her bayram oldugˆu gibi bu bayram da yetimler sevinecek, dargınlar barıs¸acak; es¸ dost, konu koms¸u ziyaret edilecek. Gec¸mis¸lerimizin ruhuna birer Fatiha go¨ndermeyi de ihmal etmeyecegˆiz. Ailece kurulan bayram sofralarında, yas¸am sevincimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.
Huzurlu bir bayram ic¸in Valiligˆe bagˆlı tu¨m birimlerin go¨rev bas¸ında, teyakkuzda olacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Baba ocagˆını s¸enlendirmek ic¸in yu¨z binlerce insanımız yola c¸ıkıyor. Tu¨m kardes¸lerimizden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yorgun, dalgın ve uykusuz arac¸ kullanmayın lu¨tfen. Yolunuzu go¨zleyenlerin, go¨zu¨nu¨ yolda bırakmayın. Sagˆlıcakla gidin, sagˆlıcakla do¨nu¨n. Memlekete bizden de selam go¨tu¨ru¨n. Bizleri mu¨barek bayrama kavus¸turan Rabbimize hamd ediyorum."
İstanbul Valisi Yerlikaya, vatan ic¸in evlatlarını kurban eden s¸ehit ailelerinin ve kahraman gazilerin de bayramını tebrik ederek, "Bayram; I·stanbul'a, Tu¨rkiyemize ve tu¨m insanlıgˆa iyilik ve hayırlar getirsin. Sagˆlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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