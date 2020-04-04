Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Genel Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama

21 dakika önce

Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama olmadığını duyurdu.

Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama olmadığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası özel araçla yasağın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek bir kişinin; oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya yaptığı ikinci bir açıklamada, "Covid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; Cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" dedi.

Vali Yerlikaya'dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama

İstanbul, bedelli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:07 Kaynak: İHA

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