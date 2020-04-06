Vali Yerlikaya'dan bin TL sosyal yardımın evde teslim edilmesiyle ilgili paylaşım - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bin TL'lik sosyal yardım alan 120 bin 727 vatandaşın maaşlarının evlerinde teslim edildiğini, evlerinde bulunmayanlar için ise yarın tekrar gidileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile bin TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan vatandaşlarla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, 120 bin 727 vatandaşın maaşlarının evlerinde teslim edildiğini, evlerinde olmayanlar için ise yarın tekrar gidileceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile bin TL sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul'daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz."

(İHA)