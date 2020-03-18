Vali Yerlikaya'dan Çanakkale kahramanlarına anma - Son Dakika

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Vali Yerlikaya'dan Çanakkale kahramanlarına anma
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören ile andı.
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören ile andı.
Yerlikaya, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Vali Yerlikaya, "Çanakkale Zaferimizin kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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