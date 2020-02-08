Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erat ailesinin Kağıthane'de kurulan taziye çadırını ziyaret eden Yerlikaya, şehidin babası Adnan Erat ve yakınlarına sabır ile başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, jandarma ve polis teşkilatlarının mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Maşalı tarafından dua edilmesiyle sona eren taziye ziyaretinde, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken çığ altında kalan insanlarımızın kurtarılması sırasında şehadete eren Cihan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Şehidimizin muhterem ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.