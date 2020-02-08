Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erat ailesinin Kağıthane'de kurulan taziye çadırını ziyaret eden Yerlikaya, şehidin babası Adnan Erat ve yakınlarına sabır ile başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, jandarma ve polis teşkilatlarının mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Maşalı tarafından dua edilmesiyle sona eren taziye ziyaretinde, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken çığ altında kalan insanlarımızın kurtarılması sırasında şehadete eren Cihan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Şehidimizin muhterem ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış
Bolu tem otoyolu istanbul istikametinde 5 araç çarpıştı, yol kapandı İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
21:12 Atina'dan tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yerlikaya'dan çığda şehit olan Uzman Onbaşı Erat'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]