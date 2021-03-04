Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama - Son Dakika
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Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama

04.03.2021 20:36

YEŞİLKÖY'de esnafı ziyaret eden Vali Yerlikaya, Türkiye çapında bugün İçişleri Bakanlığı'nın, dinamik denetim modelini başlattığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını söyledi.

YEŞİLKÖY'de esnafı ziyaret eden Vali Yerlikaya, Türkiye çapında bugün İçişleri Bakanlığı'nın, dinamik denetim modelini başlattığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını söyledi.

Bakırköy Yeşilköy'de esnafı ziyaretinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Arkadaşımızla beraber yani bizzat ben, İBB, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, oda temsilcilerimiz, zabıta arkadaşlarımız, pek çok sivil çalışan memurlarımız hepsiyle birlikte 44 bine aşkın, sebatla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğleden önce biz Valiliğin civarındaki komşularımızı ziyaret ettik" dedi.

Vali Yerlikaya, "Pek çok önemli tedbirler uygulandı. Salgının izlemiş olduğu seyir göz önünde bulundurulduktan sonra kademeli normalleşme, iyileşme ile ilgili tedbirler alındı. Şehirler artık dört gruba ayrıldı verilerine göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek diye. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı gruplarına ayrıldı. İstanbul, bu belirlenen gruplara göre Sağlık Bakanlığı'nca turuncu grubunda yer aldı. Pazar günü yine kısıtlama var cumartesi günü artık iyileşme var. Yeme içme mekanlarımızla ilgili saat 07.00 ile 19.00 arasında içeride yüzde 50 kapasite, eğer dışarısı varsa dışarıda oturmak zorunda, onun da yarısı geçerli. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Polis bölgemizde 75 bin, jandarma bölgemizde bin 600 işletmemiz var. Yani 77 bin civarında çok büyük bir sayı. Bunlar bizim hizmetimizde, hayatımızın en önemli hizmet sunucuları, onlar bizsiz biz onlarsız yapamayız." ifadelerini kullandı.Vali Yerlikaya şöyle konuştu: "Şunu söylemek istiyoruz şehrimize; önlemler bizim için, biz önlemleri kendi hanemizde, kendi şahsımızda, mahallemizde ilçemizde, şehrimizde samimi uygularsak biz bundan kurutulacağız. Buna yürekten inanıyorum. Biz söylerken belki usandınız, bağışlayın ama şu maske, mesafe ve temizliği kendi vücudumuzda, kendi sağlığımızı koruyacağız. Samimiyetiyle yaptığımız, taviz vermediğimiz andan itibaren göreceksiniz ki hedefimiz olan mavi kategoriye gelmek hiç de zor olmayacak." diye konuştu. Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili Yerlikaya, "Çok üzücü bir haber aldım. Bitlis'te maalesef bir askeri helikopterimiz düşüyor. Yaralılarımız var ama maalesef 9 şehidimiz var. Milletimizin, şehit yakınlarımızın başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar duyuyoruz. Duamız Mehmetçiğimizle beraber. " dedi

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Yeşilköy, İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama - Son Dakika
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