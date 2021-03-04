Vali Yerlikaya'dan denetimler sonrası açıklama

YEŞİLKÖY'de esnafı ziyaret eden Vali Yerlikaya, Türkiye çapında bugün İçişleri Bakanlığı 'nın, dinamik denetim modelini başlattığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını söyledi.

Bakırköy Yeşilköy'de esnafı ziyaretinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Arkadaşımızla beraber yani bizzat ben, İBB, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, oda temsilcilerimiz, zabıta arkadaşlarımız, pek çok sivil çalışan memurlarımız hepsiyle birlikte 44 bine aşkın, sebatla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğleden önce biz Valiliğin civarındaki komşularımızı ziyaret ettik" dedi.