Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
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Vali Yerlikaya'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya'dan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yerlikaya, "Kabotaj Bayramımızın 93. Yılı Kutlu Olsun" başlıklı mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile karasularında da tam bağımsızlığın kazanıldığını hatırlattı.
Hava sahası ve kara hudutlarında olduğu gibi Türkiye'nin denizlerde de egemen olduğunu bütün dünyaya yeniden ilan ettiğini belirten Yerlikaya, bu günü, 93 yıldır "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.
Yerlikaya, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, kıtaları buluşturan İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi eşsiz ve stratejik kıymetlere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Büyük denizci atalarımız Çaka Beylerin, Karamürsel Alplerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin mavi, masmavi mirası bizimdir. Rotamız, pusulanın dört yönüdür. Kuzey, güney, doğu ve batı bize emanettir. Deryaları inleten, denizleri titreten Barbaros'tan, şahbaz leventlerimizden aldığımız güçle; nazlı hilal dünya denizlerinde sonsuza kadar dalgalanacak, 'Büyük Türkiye Gemisi' rotasına tam yol devam edecektir. Allah'ın izniyle hiçbir fırtına bu rotayı değiştirmeye güç yetiremeyecektir."
Ali Yerlikaya, mesajını, şanlı denizcilik tarihinin bütün kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcileri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek sonlandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:10 Kaynak: AA
İstanbul, Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Güncel
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