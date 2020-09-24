Vali Yerlikaya'dan deprem mesajı - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 4,2'lik deprem sonra geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AFAD verilerine göre saat 16.38'de merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2'lik bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.