Vali Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri "Attila İlhan'ın Geceye Karşı Şiir"inin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı. Yerlikaya, İstanbul'un güzelliklerini aktaran video paylaşımında "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi. Edebiyatımızın unutulmaz şairi Attila İlhan'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle bir video paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri videoda, " Attila İlhan 'ın Geceye Karşı Şiir"inin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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