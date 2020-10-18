Vali Yerlikaya'dan Ersin Tatar için tebrik paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için tebrik paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için tebrik paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." - İSTANBUL