Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı
12.11.2020 22:16
Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan haftasonu gerçekleştirilecek Formula 1 yarışına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan haftasonu gerçekleştirilecek Formula 1 yarışına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan, haftasonu gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, Formula 1 yarışlarıyla ilgili megakentte kaydedilen görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "#Formula1 heyecanı İstanbul'dan dünyaya yayılıyor. Bu hafta sonu @F1 severlerin gözü #İntercityİstanbulPark'ta olacak" ifadelerine yer verdi.
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