Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı: "Bu sesi özlemiştik" - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı: "Bu sesi özlemiştik"
28.04.2021 19:07
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'in 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirterek, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'in 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirterek, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulunarak 12-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda @F1 yarışları 12-13 Haziran'da Intercity İstanbul Park'ta olacak" dedi. - İSTANBUL
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