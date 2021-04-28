İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulunarak 12-13 Haziran'da yeniden İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda @F1 yarışları 12-13 Haziran'da Intercity İstanbul Park 'ta olacak" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1 'in 12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirterek, "Bu sesi özlemiştik. Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda" dedi.

Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya'dan Formula 1 paylaşımı: 'Bu sesi özlemiştik' - Son Dakika

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