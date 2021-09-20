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VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

20.09.2021 05:06

Özgür EREN İSTANBUL DHA19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi. Yerlikaya Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir dedi.

Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Şişli'deki bir otelde yemek programı düzenlendi. Programa 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu ile gazi ve aileleri katıldı.

Gayrettepe Mescidi imam Hatibi İsmail Demirci tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapmasının ardından gazilerle ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk şehit olduk, Gazi olduk velhasıl kelam vatanı canınızdan aziz bilerek var olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin'de, Elbab'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun dedi.

Gaziliğin kurumlar üstü bir unvan olduğunu belirten Ali Yerlikaya Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir. Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK
VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK
VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK
VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

19 Eylül Gaziler Günü, Ali Yerlikaya, İstanbul, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK - Son Dakika


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