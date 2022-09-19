VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Bakırköy'de özel bir mekanda yemek programı düzenlendi. Programa 1. Ordu komutanı Orgeneral Ali Sivri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazi ve aileleri katıldı.

Programda Konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü; asil milletimizin kahramanlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Bizler, şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz. Sultan Alparslan'la birlikte Anadolu'yu vatan kılan ecdadımız, 951 yıldır bu topraklar uğruna nice evlatlarını şehit verdi, nice kahramanları gazilik mertebesine ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın en ateşten günlerinde, 'Ya istiklal ya ölüm' diye yola çıkan yüce bir millet var olma mücadelesi veriyordu. Düşman top seslerinin Ankara'dan dahi duyulduğu 22 gün 22 geceyle dünya savaş tarihinin en uzun süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuzun o eşsiz zaferinden sonra, 19 Eylül 1921'deTürkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından zaferin mimarı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi tevcih edildi. Meclisimiz gazi, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi, Vatanımızı canından aziz bilip koruyan kahramanlarımız ya şehit ya gazi. Bizler; tarih boyunca vatanımızı canımızdan aziz bilerek var olduk. Şehit ve gazilerimizin verdikleri ulvi mücadeleler ile devletimizi kurduk. Hür ve bağımsız olduk. 15 Temmuz'da; kapkaranlık gecede, bir olduk, iri olduk, diri olduk. Milli İrade, birlik, beraberlik, kardeşlik ve hak davasında tek yürek olduk dedi.