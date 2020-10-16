Vali Yerlikaya'dan "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan işletmelere tebrik - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan işletmelere tebrik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerekli kriterleri sağlayarak "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan işletmeleri tebrik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerekli kriterleri sağlayarak "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan işletmeleri tebrik etti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nda Türkiye lideri olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli İstanbul'da 794 işletme, gerekli kriterleri sağlayarak 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu aldı. Tebrikler."

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