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VALİ YERLİKAYA'DAN "HAFTA SONU EVDEN ÇIKMA" ÇAĞRISI
6 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.Vali Yerlikaya "#HaftaSonuEvdenÇıkma" diyerek "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:02 Kaynak: DHA
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