Vali Yerlikaya'dan İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bugün video konferansla gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüsle mücadele kapsamında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Pandemi Kuruluna ilişkin paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul'da hep birlikte tüm kesimlerle istişare ve iş birliği içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)