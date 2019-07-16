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Vali Yerlikaya'dan İmamoğlu'na iadeiziyaret

20 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya'dan İmamoğlu'na iadeiziyaret, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu iadeiziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iadeiziyarette bulundu. 23 Haziran İstanbul Seçimlerini kazanan İmamoğlu, ilk ziyaretini Vali Ali Yerlikaya'ya gerçekleştirmişti. İadeiziyaret yapan Vali Yerlikaya, İBB binasına gelerek şeref defterini imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu şehrin valisi olarak gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber bu şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmeti yapmaya niyetimiz var. Derdimiz de bu. Hepimizin meselelerimizi, hizmet bekleyen alanlarımız çok. Ama bir dayanışma bir mesai birlikteliği içerisinde bunu hemşehrilerimize göstereceğiz" dedi.

"Bütün ilçe belediye başkanlarını ziyaret edeceğim"

İstanbul'da birçok ilçede ziyaret ettiği belediye başkanları olduğunu aktaran Yerlikaya, "Kendilerine hayırlı olsun, tebrik ettiğim belediye başkanları var. Sağ olsun onlardan da gelenler oluyor. Halen de gitmek durumunda olduğum arkadaşlarımız var. Ama kendime bir hedef koydum. Ağustos sonuna kadar bütün ilçe belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret edeceğim. Bu duruşu, en güzel şekilde hemşehrilerimize göstereceğiz" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Vali Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Ekrem İmamoğlu ise "Daha önce göreve başladığımızda devletimizin geleneği gereği sayın valimize süreçle ilgili duygularımızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Kendileri iadeyi ziyarette bulundular. Çok teşekkürler. İstanbulların beklediklerini gayet güzel ifade ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İş birliği içerisinden İstanbul'a hizmet üretmenin esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekte yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı Valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve temennide bulundular. Bu yönüyle İstanbul'un her sorununa değinen, her konusuna hızlı bir şekilde temas eden, sorunun çözen bir iş birliği, muazzam bir uyum, senkronize bir çalışma dönemini birlikte yaşatırız İstanbulluları mutlu ederiz. Dolayısıyla vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. İstanbul'un zamanı hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamların başlamasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
İstanbul Valisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
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