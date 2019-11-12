Vali Yerlikaya'dan İngiliz istihbarat subayı açıklaması

"Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek bir şey olduğu zaman paylaşacağız"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatını gezdi

Vali Yerlikaya, "2020 Haziran sonu bitirilmesi hedefleniyor"

İSTANBUL - Başakşehir'de yapımına devam edilen Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesine gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya, dün sabaha karşı İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek bir şey olduğu zaman paylaşacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımına devam edilen ve Türkiye'nin en büyükleri arasında gösterilen Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı alanına gelerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya'ya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da eşlik etti. Yerlikaya, yetkililerden aldığı bilgilerden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya yapılan hastanenin yapımının tamamlanmasının ardından İstanbul'un en büyük hastanesi olacağında dikkat çekerek, "Dünyanın en büyük sismik izolatörlerinin aynı anda yapıldığı 2 bin 40 tane sismik izolatör üstünde olan bu yapı deprem dayanıklılığı açısından fevkalade güçlü bir yapı olarak karşımızda duruyor. 2 bin 686 yatağa sahip 23 bin 600 hastanenin şifa bulmak için güzel bir fırsat bulduğu bir hastane. Türkiye'nin 3'üncüsü ama İstanbul'un en büyük hastane projesi olduğu görülüyor. Ben başta cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık bakanımıza, bakanlarımıza geçmişte bu hizmette emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Aslında bu proje ile ilgili birkaç kelam etmek haksızlık olur bu projeyi saatlerce anlatmak gerekir" dedi.

"2020 Haziran sonu bitirilmesi hedefleniyor"

Hastanenin 2020 yılı içerisinde Haziran ayının sonu itibariyle bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Yerlikaya, "Bu projenin koordinasyon gerektiren bazı hizmetlerimiz var. O da bir metro hattı şehir hastanesi içinde olması gereken ve yapımı devam eden şehir hastanesi metro istasyonu var. Bu istasyonun uzunca zamandan beri yapılamadığını arkadaşlarımız az önce bilgisini verdiler bize. Aynı zamanda etrafındaki Başakşehir ve şehirlerarası yol bağlantı ile ilgili de yapılması gereken aksayan bazı gelişmelerden bahsettiler. En geç Pazartesi günü valilikte İstanbul Büyükşehir Belediyemizi, Başakşehir Belediyemizi yine aynı şekilde yapı firmasını ve yol inşaatlarını yapan firmalar ile oturacağız koordinasyonu gereken eş güdümü gereken neler var ise onları masaya yatıracağız. Bir tane arzumu var İstanbullu hemşerilerimize bu yapıyı bu güzel sağlık yatırımını zamanında ulaşım ağı ile beraber sorunsuz kavuşması en büyük arzumuz ve dileğimiz" diye konuştu.

"Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek bir şey olduğu zaman paylaşacağız"

İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunması ile ilgili olarak soruyu da cevaplayan Yerlikaya, " Arkadaşlarımız çalışıyoruz, cumhuriyet başsavcılığımız emniyetimiz çok yönlü olarak çalışıyor. Ben dün bir açıklama yaptım onunla ilgili yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek bir şey olduğu zaman biz sizlere olursa paylaşacağız" şeklinde konuştu.