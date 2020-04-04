Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.