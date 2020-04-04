Son Dakika › Güncel › Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklama Açıklaması
25 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:50 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız